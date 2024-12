Brezžični internet nad oblaki

Croatia Airlines je ob 35-letnici delovanja in 20-letnici članstva v združenju Star Alliance »prejela« prav posebno darilo – letalo airbus A220, ki se lahko pohvali ne le kot precej bolj ekonomično pri porabi goriva, ampak imajo potniki na krovu tudi stalni dostop do brezžičnega internetnega omrežja.

Ima pa družba precej drzne načrte, in sicer do leta 2027 okrepiti floto s kar 15 tovrstnimi letali nove generacije in postati letalska družba s skoraj najmlajšo floto v Evropi.

Pomen našega trga

Prihod drugega novega letala A220 pričakujejo do konca letošnjega leta, do vrhunca prihodnje turistične sezone pa naj bi dobavili še tri. Zagotovila bodo nadaljnjo rast družbe oziroma razvoj destinacijske mreže in povečala število razpoložljivih sedežev.

V družbi ne skrivajo, da je slovenski trg zlasti od leta 2019, ko je ugasnila naša nacionalna letalska družba Adria Airways, zanje izjemnega pomena. Croatia Airlines vse od takrat močno podpira potrebe našega trga predvsem z lastno mrežo poletov iz Zagreba.