Bodo na prihodnjih olimpijskih igrah nastopili tudi Rusi? Ukrajinci skočili v zrak

Ukrajina je kritizirala odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da naslednje leto dovoli ruskim in beloruskim posameznikom nastop na olimpijskih igrah v Parizu, če ti aktivno ne podpirajo invazije Rusije na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Člani izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki so sprejeli to odločitev, nosijo odgovornost za spodbujanje Rusije in Belorusije k nadaljevanju oborožene agresije na Ukrajino," je sporočilo ukrajinsko zunanje ministrstvo.

Nekateri športniki naj bi bili aktivni v ruski vojski

Kijev je v svojem sporočilu tudi zapisal, da ruski športniki pogosto predstavljajo športne organizacije, povezane z oboroženimi silami in da so nekateri od njih aktivni v ruski vojski. Po ukrajinskem mnenju razsodba pomeni dobrodošlico nazaj športnikom in športnicam, ki ne samo sočustvujejo z umori ukrajinskih žensk in otrok, ampak so verjetno tudi neposredno vpleteni v zločine.

»Mednarodni olimpijski komite je dejansko dal Rusiji zeleno luč za orožje na olimpijskih igrah,« so zapisali v sporočilu in dodali: »Moskva ne bo dvignila belih nevtralnih zastav, ampak bo pokazala zmagoslavje zaradi svoje sposobnosti, da se izogne odgovornosti za največji oboroženi spopad v Evropi po drugi svetovni vojni.«