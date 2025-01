Bo šel tiktok v roke najbogatejšemu zemljanu, če bi aplikaciji grozila prepoved v ZDA?

Nedavna poročila namigujejo, da bi lahko kitajski uradniki razmišljali o prodaji ameriškega dela platforme tiktTok Elonu Musku, če bi aplikaciji grozila prepoved v ZDA.

Vendar je tiktok te govorice odločno zanikal in jih označil za 'čisto izmišljotino'. Medtem je priljubljeni spletni ustvarjalec MrBeast v šali ponudil, da bi kupil tiktok, da bi preprečil njegovo ukinitev, kar je še dodatno spodbudilo razprave o prihodnosti te priljubljene aplikacije.

Do teh govoric je prišlo po poročanju Bloomberga, ki navaja, da naj bi kitajski uradniki razmišljali o možnosti, da bi v primeru prepovedi tiktoka v ZDA prodali njegovo ameriško poslovanje najbogatejšemu človeku na svetu. Vrhovno sodišče ZDA bo kmalu odločalo o zakonu, ki določa, da mora tiktok do 19. januarja prodati ameriško poslovanje ali pa se soočiti s prepovedjo.

Tiktok vztraja, da ne bo prodal svojega ameriškega dela. »Od nas ne morete pričakovati komentarja o čisti fikciji,« je za BBC dejal predstavnik podjetja.

TikTok vztraja, da ne bo prodal svojega ameriškega dela. FOTO: Ryan Collerd Afp

Bloomberg je ob sklicevanju na neimenovane vire poročal, da je ena od možnosti, o kateri razmišljajo kitajski uradniki, ta, da bi Muskova platforma X prevzela nadzor nad ameriškim poslovanjem tiktoka. Platforma X na prošnjo BBC-ja za komentar ni odgovorila.

Tesni sodelavec

Elon Musk je sicer tesni zaveznik novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se bo 20. januarja vrnil v Belo hišo. Prejšnji mesec je Trump pozval vrhovno sodišče, naj preloži odločitev o prepovedi tiktoka, dokler ne prevzame položaja, da bi lahko 'politično rešil' situacijo. Njegov odvetnik je na sodišče vložil dokument, v katerem je zapisal, da Trump nasprotuje prepovedi tiktoka in želi težave rešiti s političnim dogovorom.

Elon Musk in Donald Trump FOTO: Frederic J. Brown Afp

Prej je Trump na svojem posestvu v Mar-a-Largo na Floridi gostil izvršnega direktorja tiktoka, Shou Zi Chewa. Hkrati sta dva demokratska kongresnika pozvala predsednika Bidna in kongres, naj podaljšata rok za odločitev o prodaji.

Med zadnjo obravnavo na vrhovnem sodišču so sodniki večkrat izrazili zaskrbljenost zaradi nacionalne varnosti, ki je bila razlog za uvedbo zakona. Ameriška vlada trdi, da bi lahko Kitajska tiktok brez prodaje uporabila za vohunjenje in politično manipulacijo. Tiktok je večkrat zanikal, da bi bil pod vplivom kitajske Komunistične partije, in trdi, da zakon o prepovedi krši pravico do svobode govora, zagotovljeno s prvim amandmajem ameriške ustave.