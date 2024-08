BMW zaradi zračnih blazin v odpoklic 1,4 milijona vozil

Nemški avtomobilski proizvajalec BMW bo moral zaradi problematičnih zračnih blazin japonskega proizvajalca Takata na popravilo vpoklicati 1,4 milijona avtomobilov na Kitajskem. Gre za modele, izdelane med letoma 2003 in 2017, ki so bili izdelani tako na Kitajskem kot uvoženi iz tujine.

Avtomobili imajo lahko nameščene problematične zračne blazine japonske korporacije Takata. Te lahko povzročijo manjšo eksplozijo in »privedejo do tega, da delci odletijo ven in potencialno poškodujejo potnike,« je sporočila kitajskega regulatorja povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Skoraj 600.000 avtomobilov, ki bodo odpoklicani, je na Kitajskem izdelalo podjetje BMW Brilliance Automotive, medtem ko so okoli 760.000 avtomobilov uvozili.

Zamenjali jih bodo brezplačno

V avtomobilih, ki imajo potrjeno napako, bo nemški avtomobilski proizvajalec brezplačno zamenjal sprednjo zračno blazino, navaja AFP.

Od leta 2014 je bilo sicer odpoklicanih že na milijone avtomobilov, opremljenih z zračnimi blazinami Takata, podjetje pa je šlo leta 2017 v stečaj.

Ford je leta 2021 odpoklical tri milijone vozil z zračnimi blazinami Takata, julija letos pa je BMW iz istega razloga odpoklical skoraj 400.000 avtomobilov v ZDA.