Bizarni prizori v Splitu: ženska jokala, ker so ji vzeli žvečilke, drugo vrgli ven zaradi drog

Splitski del festivala se zaključuje v nedeljo, 14. julija. Ultra naj bi sicer skupno gostila kar okoli 150.000 žurerjev iz 140 držav sveta, ki jih bo zabavalo 150 DJ-jev.

Neko dekle so pospremili ven iz prizorišča, ker je poskušalo na stadion vnesti mamila, poroča hrvaški Index.

»Dekle je skušalo vnesti določeno količino narkotikov, ki pri nas seveda niso dovoljeni. Imela jih je v rokah - vzela jih je iz škornja in skrila v roki. Hotela jih je vreči stran, a ni mogla. Ko se kaj takega zgodi, takoj pokličemo policijo in ekipo, ki tam dela, imamo pa tudi patruljo v civilu,« je dejal Tihomir Trnolatec, zadolžen za kontrolo vseh redarjev na vhodu.

Predmete »švercajo« vsepovsod

Kako je videti njihova izmena in kaj je doslej odnesla od obiskovalcev, je za Index razkrila ena od uslužbenk, ki skrbi za varnost na vhodu na prizorišče.

»Bili so noži, solzivec ... Skrivajo jih med nedrčke in noge, nosijo vžigalnike ... Ženske to počnejo pogosteje kot moški,« je povedala Ivana, ki dela na vhodu v Ultro. Pravi, da so se obiskovalke že prvi večer pritoževale, ker so jim na vhodu jemali celo svinčnike za ustnice. »Zdaj tega ne počnemo več, pravila smo spremenili, ampak jemali smo jih zaradi varnosti,« je dodala.

»Tudi jok smo doživeli, sinoči zato, ker smo vzeli zavitek žvečilnih gumijev. Dekle je jokalo zaradi tega ... Zaradi žvečilnih gumijev, ki jih lahko kupi notri. Notri ne smejo nesti ničesar odprtega,« je razložila Ivana. Dodala je, da se zdi, da je letos nekoliko manj ljudi kot prejšnja leta. »Prvi večer je bil za nas res sproščen,« pravi.

Pokličejo tudi policijo

Vse pa ni šlo povsem gladko. »Eno dekle smo ustavili, ker je imela nekaj med nogami, a tega ni hotela vzeti ven, zato smo poklicali policijo,« razkriva.

Še zdaleč pa to ni bil najbolj neprijeten dogodek, ki ga je doživela med delom na tem festivalu. »Nekoč mi je ženska v glavo vrgla parfum, ker smo ji ga hoteli vzeti. Steklenic ne smejo nositi noter. Španke so nekako najbolj agresivne,« se pošali.