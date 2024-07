20-letni Slovenec umrl na festivalu Ultra v Splitu

Kljub naporom zdravnikom je danes zaradi opitosti umrl mladi Slovenec, ki je obiskal festival Ultra v Splitu, pišejo hrvaški mediji.

Vinjenega 20-letnega Slovenca so z reševalnim vozilom pripeljali v splitsko bolnišnico okoli 5. ure zjutraj. Bil je življenjsko ogrožen zaradi zastrupitve z alkoholom in prepovedanimi substancami (ekstazijem), so za hrvaške medije sporočili iz splitske bolnišnice.

Vzrok smrti

Zjutraj je prišlo do multiorganske odpovedi in posledično do šoka.

Kljub vsem poskusom intenzivnega zdravljenja in oživljanja ni bilo izboljšanja in je bolnik žal umrl, so sporočili iz bolnišnice in v imenu KBC Split izrekli sožalje družini pokojnika.

Kaj je festival Utra?

V petek se je začela deseta izdaja festivala Ultra Europe, kamor je prispelo več kot 150.000 obiskovalcev iz več kot 140 držav. Največji festival elektronske, house, techno in trance glasbe v Evropi bo do danes gostil številne zvezde, nato pa se preselil še na Brač, Hvar in Vis.