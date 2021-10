Bill Clinton v bolnišnici

Svet je pretresla novica, da je nekdanji ameriški predsednik obležal v bolnišnici, in to kar na intenzivni negi, iz tabora Billa Clintona pa so kaj kmalu pomirili, da je ukrep zgolj preventivne oziroma praktične narave: za intenzivni oddelek so se odločili, da bi uglednemu politiku omogočili več zasebnosti, varnosti in udobja.

Ženo je odločno podpiral na njeni politični poti. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Njegovo počutje je iz dneva v dan boljše, so pojasnili, zdravijo pa ga zaradi vnetja sečil, ki se je razširilo v krvni obtok. V kalifornijsko univerzitetno bolnišnico UC Irvine so ga sprejeli v torek, ko naj bi se njegovo počutje nenadoma poslabšalo. Terapija z antibiotiki je zdaj menda uspešna, predvidoma ga bodo čez nekaj dni, ko opravijo vse preiskave, izpustili v domačo oskrbo, kjer bo zdravljenje nadaljeval sam.

Kot so še pojasnili, je nekdanji predsednik odziven in se pogovarja z osebjem ter svojimi bližnjimi. Clintona so sicer v zadnjih letih že večkrat sprejeli v bolnišnico. Leta 2004 so mu opravili obvod koronarne arterije okoli srca, leta 2010 pa so mu vstavili žilni opornici in tudi ob tokratnih težavah mu je bil ob strani kardiolog. Mimogrede, nekdanji predsednik je bil nekoč znan ljubitelj mastne in ocvrte hrane, po zadnji operaciji pa je obrnil nov list in postal vegan.

Clinton je vodil ZDA dva mandata, med letoma 1993 in 2001, vmes pa se mu je pošteno zamajal predsedniški stolček, in sicer zaradi škandala z Monico Lewinsky. Kljub aferi, ki se je zapisala v ameriško zgodovino kot ena najodmevnejših in ki je tudi rdeča nit nove televizijske serije, je Clinton zapustil Belo hišo kot eden najbolj priljubljenih predsednikov.

Ostaja eden najbolj priljubljenih predsednikov ZDA.

Ugled je dodobra unovčil s pisanjem knjig, kot gostujoči predavatelj in javni govornik ter pobudnik številnih dobrodelnih organizacij. Združil je moči tudi s svojim naslednikom, republikancem Georgeem W. Bushem, s katerim je zbiral sredstva za pomoč žrtvam potresa na Haitiju 2010., redno podpira raziskave zdravljenja aidsa in ozavešča o globalnem segrevanju. Kot še vedno dejaven demokrat je na predsedniških volitvah 2008. in 2016. zgledno podpiral ženo Hillary Clinton, leta 2012 pa Baracka Obamo.