Bidnov udarec na ruski naftni sektor: »To bo za Moskvo boleče«

Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je tik pred koncem mandata napovedala nove sankcije proti ključnemu viru ruskega prihodka – naftnemu sektorju.

Bela hiša je 10. januarja objavila, da bodo na črni seznam uvrstili skoraj 200 tankerjev t. i. »ruske flote iz sence«, ki je Rusiji omogočala obhod že obstoječih sankcij. Med novimi cilji so tudi pomembni naftni proizvajalci, kot sta Gazprom in Surgutneftegaz.

Ruska nafta pod drobnogledom

Leta 2022 so sankcije zahodnih držav omejile ceno ruske nafte na 60 dolarjev na sod. Moskva je hitro našla načine, kako te omejitve zaobiti, z vzpostavitvijo flote starejših tankerjev, ki so prevažali nafto v države, kot sta Indija in Kitajska, pogosto s pomočjo netransparentnih zavarovalniških shem.

Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je tik pred koncem mandata napovedala nove sankcije. FOTO: Roberto Schmidt Afp

Po podatkih Centra za raziskave energije in čistega zraka (CREA) so prihodki Rusije od izvoza surove nafte leta 2024 sicer porasli za 6 % kljub manjšemu obsegu izvoza.

Zakaj so sankcije ključne za Rusijo?

Ruski prihodki od nafte so za predsednika Vladimirja Putina ključni vir financiranja vojne v Ukrajini. Njegova vlada je od leta 2021 več kot potrojila vojaške izdatke, ki so letos dosegli rekordnih 131 milijard dolarjev. Po izgubi evropskega trga plina je izvoz nafte postal še pomembnejši, zaradi česar je Rusija pod vse večjim pritiskom, opozarja strokovnjak Craig Kennedy z Univerze Harvard.

Kennedy ocenjuje, da nove sankcije predstavljajo »boleče posledice« za Moskvo. »Tankerji, na katere se je Rusija zanašala, bodo morali ostati zasidrani, saj ne bodo več uporabni za mednarodne transakcije,« je dejal. Po njegovih besedah so sankcije že pripeljale do tega, da so države, kot sta Kitajska in Indija, začele zavračati nafto, ki jo prevažajo sankcionirani tankerji.

ZDA in zavezniki stopnjujejo pritisk

Poleg ZDA sta sankcije proti ruskim tankerjem uvedli tudi Velika Britanija in Evropska unija. Po mnenju strokovnjakov je ključno nadaljnje sankcioniranje, dokler flota iz sence ne postane preteklost. »Ciljno usmerjene sankcije in preprečevanje manipulacij pri istovarjanju nafte bi močno prizadeli rusko ekonomijo,« je za Deutsche Welle povedal Benjamin Hilgenstock iz Kyiv School of Economics.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pohvalil nove ukrepe. FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp

Nekateri opozarjajo, da bi lahko kombinacija teh ukrepov povečala pritisk na rubelj, dvignila inflacijo in zmanjšala ruske proračunske izdatke, kar bi vplivalo na Putinovo sposobnost financiranja vojne.

Zelenski pozdravlja sankcije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pohvalil nove ukrepe ZDA in Velike Britanije ter poudaril njihov pomen za vzpostavitev miru. »Manj kot Rusija zasluži od prodaje nafte, prej bo mogoče ponovno vzpostaviti mir,« je zapisal na družbenem omrežju X.

Uspešne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju tako niso le ekonomski ukrep, temveč tudi ključni dejavnik, ki bi lahko vplival na trajanje konflikta v Ukrajini. Za Moskvo to pomeni nove izzive, saj postaja njen energetski sektor vse bolj izpostavljen in ranljiv.