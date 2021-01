Biden že zavihal rokave

V ospredju so pariški podnebni sporazum, vrnitev k WHO in prijaznejša politika do priseljencev.

Čestitke tudi iz Slovenije

Na selitev še čakata Kamala Harris in Douglas Emhoff se še nista preselila v uradno rezidenco na zahodu Washingtona, Number One Observatory Circle, saj stavba v viktorijanskem slogu potrebuje delno prenovo. V troetažnem dvorcu je dobrih 830 kvadratnih metrov prostora, ki med drugim ponuja sprejemno dvorano, velikansko dnevno sobo, jedilnico s kuhinjo, več spalnic in teraso, na posestvu pa je tudi bazen. Podpredsednici pripada pisarna v zahodnem krilu Bele hiše.

Vodenje države, ki je zabredla tako globoko, je nazadnje prevzel, ocenjujejo politični poznavalci, zato ne preseneča, da ježe prvi dan na položaju podpisal kar 15 izvršnih ukazov in dva razglasa. A to je šele začetek, pojasnjujejo njegovi zavezniki in poudarjajo, da je škoda, ki jo je povzročil, velika.Biden, 46. predsednik ZDA, je za začetek svojo državo vrnil med podpisnice pariškega podnebnega sporazuma, prav tako so znova del Svetovne zdravstvene organizacije, ki jo je Trump zapustil v prepričanju, da Kitajski daje potuho in ji pomaga zakrivati odgovornost pri razmahu novega koronavirusa. V upanju, da se bo njegova domovina čim uspešneje postavila po robu pandemiji, je zaukazal tudi nošenje zaščitnih mask in upoštevanje varnostne razdalje ter imenoval posebnega koordinatorja za razdeljevanje cepiva: v 100 dneh namerava Biden cepiti 100 milijonov Američanov. Preklical je dovoljenje za gradnjo spornega naftovoda Keystone XL med ZDA in Kanado, po napovedih pa se je lotil reševanja migrantske problematike, med drugim je ustavil financiranje gradnje zidu na meji z Mehiko s Pentagonovimi sredstvi, podpisal pa je tudi izvršni ukaz, s katerim je zaščitil del nezakonitih priseljencev pred izgonom iz države. Zapovedal je revizijo politike do prosilcev za azil, odpravil je prepoved vstopa v ZDA za državljane določenih muslimanskih držav. Opravil je tudi virtualno zaprisego okoli tisoč vladnih birokratov, uvedel trdnejša etična pravila o zaposlovanju v zvezni vladi, zaščitil transseksualne osebe pred diskriminacijo v zvezni upravi in podpisal ukaz o pobudi za večjo rasno enakopravnost v vladi.In to je šele začetek, novi ukazi bodo sledili prihodnji teden, samo za primerjavo, Trump je v prvih dveh tednih podpisal osem izvršnih ukazov,pa devet. Javnosti se je predstavila nova tiskovna predstavnica Bele hiše, ki je naznanila spoštljiv odnos do predstavnikov sedme sile, potekajo pa še potrjevanja ministrskih in drugih najvišjih položajev. Nova administracija bo temeljila na enotnosti in povezovanju, sta potrdili tudi prva dama dr.in, predsednik pa je že za danes napovedal prvi uradni telefonski klic: zgladiti mora namreč odnose s kanadskim premierjem. Trump, ki se je inavguracijski slovesnosti izognil v velikem loku, pa je ohranil vsaj delček tradicije: svojemu nasledniku je v Ovalni pisarni pustil pismo dobrodošlice. Biden o vsebini ni hotel razpravljati, saj se želi najprej pogovoriti s predhodnikom, je pa zaupal, da je bil Trump pri pisanju velikodušen.Biden se je torej takoj po inavguraciji, ki je potekala mirno, zaradi zaostrovanja varnostnih razmer po prirejenem, a nič manj spektakularnem programu zakopal v delo, po zaprisegi pa dežujejo čestitke iz vseh držav, tudi Slovenije. Veliki dan, ki ga je na samem prizorišču pred Kapitolom spremljalo nekaj sto povabljencev, so popestrili glasbeni zvezdniki, ki jo je doletela čast, da je zapela ameriško himno,in, mnoge pa je z recitacijo osupnila 22-letna pesnica. V večernih urah je sledila prireditev, ki jo je povezoval oskarjevec, popestrili pa so jo tudi tople želje treh nekdanjih predsednikov in nastopi glasbenikov, kot soin, slovesnost pa se je sklenila sin veličastnim ognjemetom.