Bi si upali v ta gozd? Že stoletja je znan po paranormalni aktivnosti

Ljubitelji mističnega in strašljivega se radi odpravijo v Transilvanijo, ki je sicer najbolj znana po dvorcu grofa Drakule, obenem pa je tam eden najstrašnejših gozdov na svetu. Imenuje se Hoia, leta 1968 pa naj bi nad njim opazili lebdeti neznani leteči predmet. Obstajajo poročila, da se mnogo ljudi, ki so se v preteklosti odpravili v gozd, iz njega ni nikoli vrnilo, menda naj bi jih ugrabili kar Nezemljani. Tisti, ki so gozd obiskali in iz njega prišli živi, so pozneje poročali o nenadnih slabostih in izpuščajih ter napadih panike in anksioznosti.

Gozd, ki se razteza na površini treh kvadratnih kilometrov, je že stoletja znan po paranormalni aktivnosti, ena od legend denimo pravi, da je v njem izginila deklica in se vrnila pet let pozneje, ni pa znala povedati, kje je ves ta čas bila ali kaj se je z njo dogajalo.

Gozd je poseben tudi zaradi zanimivih dreves z močno ukrivljenimi debli, v njem so pogoste meglice, kar še pripomore k strašljivemu vzdušju. Vanj se lahko odpravite sami, da ne bi postali del katere od prihodnjih legend, se je dobro držati uhojenih sprehajalnih poti, še bolje pa bo, če najamete katerega od lokalnih vodnikov.