Bežijo pred požari, trepetajo pred okužbo

REUTERS Mnogi so morali zapustiti svoje domove. FOTO: Mike Blake/Reuters

V centrih za evakuirane prebivalce se bojijo širjenja novega koronavirusa.

Požari še naprej neusmiljeno udrihajo po Kaliforniji, nazadnje so zublji izbruhnili v kalifornijskem okrožju Orange južno od mesta angelov. Evakuirali so 100.000 ljudi, požar pa je morda zanetila žica električnega daljnovoda.Oblasti so že sprožile preiskavo proti podjetju Southern California Edison, a posledice so že prizadele več kot 38.000 gospodinjstev, ki so jim zavoljo preprečevanja hujših posledic začasno prekinili dobavo električne energije, ogenj pa se je hitro širil in dosegel tudi mesto Irvine, ki šteje 280.000 prebivalcev. Tam je gorelo že prej, zato so morali evakuirati 10.000 ljudi, zaradi silovitega vetra pa pri gašenju ne morejo pomagati helikopterji.V reševalnih akcijah sta se hudo poškodovala dva gasilca, stara 26 in 31 let, zaradi opeklin sta v kritičnem stanju, poročajo oblasti. Evakuacije so povzročile nemalo zmede in panike; mnogim so zatočišče ponudili sorodniki in prijatelji na drugih koncih države, več tisoč ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo, so namestili v začasnih centrih, kjer pa so strahovi zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom vse večji.Nič bolje ni na severu Kalifornije, kjer so prav tako prekinili dobavo električne energije za kar 350.000 odjemalcev, torej milijon ljudi, zaradi izboljšanja razmer so gospodinjstva znova priklopili na omrežje, a se bojijo, da se bo danes zgodba ponovila, saj se je znova okrepil veter, ki nevarno širi zublje. Letošnja požarna sezona v Kaliforniji je najdaljša in ena najhujših v zgodovini. Običajno tam požari divjajo oktobra in novembra. Letos so zaznali že 8600 požarov v naravi, ki so uničili 16.600 kvadratnih kilometrov površin, 9200 objektov in zahtevali 31 življenj.