Avstralija pod vodo: smrtnih žrtev vse več (FOTO)

Poplave v Avstraliji terjajo čedalje več smrtnih žrtev, deževje in nevihte pa ne jenjajo, so zaskrbljene oblasti v zvezni državi Novi Južni Wales, kjer je do zdaj umrlo že sedem ljudi. Trenutno je najhuje v okolici Sydneyja, kjer so izdali ukaz za evakuacijo najmanj 60.000 ljudi.

Življenje v Sydneyju se je ustavilo.

V sicer enem najbolj veličastnih avstralskih mest je zaradi vztrajnega deževja poplavilo mostove in hiše ter odneslo številne avtomobile, vdala se je tudi streha nakupovalnega središča; reševalne ekipe nepretrgano poskušajo pomagati ujetim v vozilih in domovih, številni so tudi pogrešani. Vsakdanje življenje se je v Sydneyju ustavilo, poročajo tamkajšnji mediji, neprevozne so številne ceste, šole in mnoge javne ustanove so zaprte. Izboljšanja vremena še ni na vidiku, najhujše pa menda šele prihaja, saj naj bi vse do jutrišnjega dne intenzivno deževalo, napovedana sta tudi močan veter in toča.

20 ljudi je že umrlo v poplavah.

V Sydneyju skoraj nepretrgano dežuje že 16 dni zapovrstjo, poplave pa so, kot rečeno, vzele že sedem življenj; nazadnje so v vodi odkrili trupli 67-letne ženske in njenega 34-letnega sina. Še trinajst jih je umrlo v zvezni državi Queensland.

Škoda je ogromna.

Avstralija je zadnje čase prizorišče čedalje pogostejših in intenzivnejših suš, požarov in poplav, ekstremne vremenske razmere v minulih dneh pa je povzročilo počasi premikajoče se območje nizkega zračnega pritiska. Škodo zaradi tokratnih poplav pristojni že primerjajo s tisto, ki so jo tako infrastrukturi kot naravi pred leti povzročili strahoviti požari.