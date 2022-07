Astrofizika prepričana: Mogoče je, da so na Zemlji nekoč živeli vesoljci

Čeprav poskušajo znanstveniki vedno znova prepričati dvomljivce, da možnost, da bi na naš planet zašla bitja z drugih planetov, ni realna, se mnogi ne dajo. Še več, ameriški univerzitetni profesor in direktor inštituta za vesoljske znanosti sta denimo kolege izzvala z raziskavo, v kateri trdita, da obstaja velika verjetnost, da so na Zemlji pred nami živela bitja, ki so sem prišla z drugih planetov.

Arheologi tu in tam najdejo fosilne ostanke, a da bi se ti ohranili, morajo biti izpolnjeni posebni pogoji. FOTO: Leonardo David Ortiz – Universid/Reuters

»Naša industrijska civilizacija obstaja približno 300 let. Če bi jutri izginili, za nami ne bi ostalo nič in čez recimo milijon let nihče ne bo vedel, da smo obstajali,« piše v uvodniku raziskave, ki nadalje trdi, da bi se enako zgodilo s prebivalci našega planeta, ki so bili ali bi bili tu pred nami. »Odstotek živih bitij in predmetov, ki se ohranijo kot fosili, je zanemarljivo majhen in močno odvisen od časa, okolja, količine mehkega tkiva in drugih dejavnikov. Po nekaj milijonih let izginejo vsi fizični dokazi, da je nekje nekoč obstajala neka civilizacija, zato je treba iskati nepravilnosti v usedlinah in morebitna kemijska ravnovesja v njih,« je dejal astrofizik Adam Frank, ki je vodil raziskavo.

Čeprav sta se je s kolegom Gavinom Schmidtom lotila že pred štirimi leti, je zanimanje javnosti vzbudila šele zdaj, ko je Franka gostil eden od kolegov v svojem podkastu, in seveda nista mogla mimo omenjene raziskave, ki so jo poimenovali Silurijska hipoteza po izmišljeni vrsti Silurijcev iz britanske televizijske serije z naslovom Doctor Who.

»Možnosti, da bi našli ostanke napredne civilizacije, ki je tu obstajala pred milijoni let, so tako rekoč nične. Kako lahko torej z gotovostjo trdimo, da takrat na Zemlji ni živela napredna civilizacija? Ljudje bomo za seboj pustili precej sledi v obliki plastike in podobnih težko razgradljivih materialov, a prej ali slej bo narava poskrbela tudi zanje. Če bi živeli bolj trajnostno in ekološko, bi naše sledi izginile še prej. Si res ne upamo priznati, da bi se to lahko že zgodilo neki drugi civilizaciji?« se denimo med drugim sprašujeta raziskovalca.