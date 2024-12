Asad pobegnil iz Damaska, sirski uporniki zavzeli mesto

Sirski uporniki so danes razglasili, da so zavzeli prestolnico Damask, predsednik Bašar al Asad pa naj bi pobegnil iz države, poročajo tuje tiskovne agencije. Posnetki iz Damaska kažejo številne ljudi na ulicah, pred tem pa je bilo v mestu slišati streljanje.

Uporniki pod vodstvom islamistov so prek Telegrama sporočili, da so z bliskovito ofenzivo zavzeli Damask, s čimer so končali pet desetletij vladavine stranke Baas v Siriji.

FOTO: Louai Beshara Afp

Zatrdili so, da je »tiran Asad« odšel in mesto Damask razglasili za osvobojeno. Do tega je prišlo manj kot dva tedna po tem, ko je islamistična skupina Hajat Tahrir al-Šam z zavezniki začela vojaški pohod proti prestolnici.

FOTO: Karam Al-masri Reuters

»Po 50 letih zatiranja pod vladavino stranke Baas in 13 letih zločinov, tiranije in razseljevanja (...) danes oznanjamo konec tega mračnega obdobja in začetek novega obdobja za Sirijo,« so sporočile uporniške frakcije na Telegramu.

Sirski premier Mohamed al-Džalali je že dejal, da je pripravljen sodelovati s »katerim koli vodstvom, ki ga izbere sirsko ljudstvo«.

FOTO: Louai Beshara Afp

Asad je odletel z letalom

Vodja Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je Asad zapustil Sirijo prek mednarodnega letališča v Damasku. Kje je trenutno, za zdaj ni znano.