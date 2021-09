Proticepilci vdrli v šolo, prestrašili učence. To naj bi bil organizator (VIDEO)

Iz Hrvaške poročajo o incidentu, ko je v šolo vdrlo okrog 30 proticepilcev. V osnovno šolo v kraju Krapinske Toplice v hrvaškem Zagorju so prišli ogorčeni, ker morajo otroci nositi maske.



»Vdrla je skupina ljudi brez mask. Žalili so me, eden me je celo napadel. Otroci so bili zmedeni in prestrašeni, eni od zaposlenih je bilo slabo zaradi šoka in je morala v bolnišnico,« je za index.hr povedal ravnatelj šole Samson Stribohar.



Protest proticepilcev naj bi organiziral oče enega od učencev. To naj bi bil Kristijan Gaćina, ki sina noče pustiti v šolo, ker mora nositi masko.







»Nobeden od protestnikov ni nosil maske in vse nas so zelo ogrozili. Gre za očeta našega osmošolca, ki je zbral svoje privržence in jih pripeljal,« je še dodal ravnatelj.



