Anketa, ki je povzročila histerijo v ZDA: Kamala pred Trumpom v republikanski trdnjavi!

Ameriška demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris je prehitela republikanca Donalda Trumpa v Iowi, pri čemer so za preobrat v državi, kjer je Trump zlahka zmagal leta 2016 in 2020, verjetno zaslužne volivke, kaže nova anketa Des Moines Register/Mediacom Iowa, objavljena v soboto.

Anketa, izvedena med 808 verjetnimi volivci v Iowi, ki so bili anketirani od 28. do 31. oktobra, je pokazala, da Harris vodi pred Trumpom s 47 odstotki proti 44 odstotkom v državi, ki je bila v zadnjih letih izrazito republikanska. To je znotraj meje napake, ki znaša 3,4 odstotne točke, vendar označuje preobrat glede na septembrsko anketo v Iowi, v kateri je imel Trump prednost 4 odstotne točke, so poročali časopisi. »Anketa kaže, da se ženske – zlasti tiste, ki so starejše ali politično neodvisne – nagibajo k Harrisovi.«

Trump je osvojil Iowo v zadnjih dveh predsedniških kampanjah z več kot 9 odstotnimi točkami leta 2016 in 8 odstotnimi točkami leta 2020. Trumpova kampanja je sicer že sporočila, da ta anketa ne odraža stanja volilnega telesa v Iowi. Sklicevali so se na anketo Emerson College Polling, izvedeno med podobnim številom verjetnih volivcev od 1. do 2. novembra, ki je pokazala popolnoma drugačen rezultat, saj je Trump pred Harrisovo vodil za 10 točk. Tudi ta anketa ima mejo napake 3,4 odstotne točke. Raziskava Emerson College je pokazala, da Trump močno vodi pred Harrisovo med moškimi in neodvisnimi volivci, medtem ko je Harrisova dosegla dobre rezultate med mlajšimi od 30 let.

Tesna tekma za Belo hišo

Na nacionalni ravni sta Harrisova in Trump v tesni tekmi za Belo hišo, predčasno glasovanje pa že poteka. V torek bodo volitve. Kdor koli bo zmagal v Iowi, bo osvojil šest elektorskih glasov. Za zmago v tekmi za Belo hišo jih je potrebnih skupno 270. Obe kampanji sta v zaključku osredotočili svoja prizadevanja na ključne države, kot so Severna Karolina, Pensilvanija, Michigan in Wisconsin.