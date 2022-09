Ameriški general opozarja: Pozor, po petem dnevu grozi kriza

Upokojeni ameriški general Mark Hertling, ugledni komentator vojne v Ukrajini, je pohvalil nedavne uspehe ukrajinske vojske okoli Harkova, a poudaril tudi tri stvari, ki ga skrbijo glede bodočih protiofenziv Kijeva.

Nekdanji poveljnik ameriških kopenskih sil v Evropi, ne da bi dvomil o razsežnosti ukrajinskih uspehov in jih označil za »briljantne«, je na svojem Twitter profilu opozoril, da morajo Ukrajinci v prihodnosti upoštevati tri stvari: hitrost napredka, utrujenost in »črne labode«. Črni labodi so besedna zveza, ki opisuje nepredvidljive dogodke z ekstremnimi posledicami.

Ukrajina je uspešno vodila protiofenzivo na dveh frontah – v regiji Harkov in v regiji Herson, kjer še vedno poskuša osvoboditi precejšnje ozemlje. Rusko obrambno ministrstvo umik svojih sil še vedno označuje za pregrupiranje in taktični umik. Kljub tem dosežkom Hertling navaja, da je hitrost ali hitrost nadaljnjih operacij Ukrajine ena njegovih ključnih skrbi, poroča Slobodna Dalmacija.

Nujni premori v boju

Poveljnik določa tempo glede na sposobnost ohranjanja pobude za ofenzivno delovanje, opominja, ritem pa določajo tudi preskrba, obveščevalni podatki, zračna obramba, inženirski podvigi in drugi dejavniki. Hertling je opazil, da so v ukrajinskih silah nekateri elementi, ki ne morejo dohajati borcev na prvi črti. Zato opozarja ukrajinske poveljnike, ki so razumljivo navdušeni nad trenutnimi pridobitvami, da morajo razmisliti o tempu delovanja, da lekcije v prihodnosti ne bi drago plačali.

Hertling jih opozarja tudi na utrujenost vojakov med napadom, pri čemer iz lastnih izkušenj trdi, da lahko jurišna sila napada štiri do pet dni, ne da bi se zlomila. Če se peti dan ne bodo dobro spočili, poudarja, bodo enote odpovedale.

»Vsak dan se zbudimo ob poročilih o napredku Ukrajine in upamo, da se bo nadaljeval še dlje. Toda ukrajinske sile so utrujene in to ima svoje meje, ne le zaradi gibanja in pomanjkanja spanja, ampak tudi čustev, povezanih z bojem,« piše Hertling na Twitterju in napoveduje nujne premore v boju.

Nepredvidljivi dogodki

Hertling je omenil tudi več potencialnih »črnih labodov«, ki bi se lahko pojavili v nadaljevanju vojne, kot so večje težave ukrajinskega gospodarstva, ravnanje s tisoči vojnih ujetnikov in širši vpliv škode v jedrski elektrarni Zaporožje. Vse to so trenutki s potencialno resnimi posledicami, zato meni, da je potrebno nanje misliti vnaprej.