Nove težave pred finalom: odpoved nastopa na Evroviziji v podporo Palestini

Pred današnjim finalom Evrovizije zadeve nikakor nočejo steči. Najprej so diskvalificirali Nizozemca, ki bi moral danes nastopiti, potem pa se je začelo.

Če so nas v prejšnjih dneh skrbele reakcije občinstva ob nastopu predstavnice Izraela, je danes pričakovati še več presenečenj v tej smeri. Tudi Irska je izpustila današnjo vajo ter zahtevala reakcijo EBU. Zakaj, niso želeli povedati. Vajo je prekinil tudi francoski predstavnik. Svoj nastop je prekinil na polovici in ponavljal sporočilo: »Združeni z glasbo, a za ljubezen, za mir.«

Zdaj pa je svoj nastop odpovedala norveška pevka Alessandra, ki je lani zastopala Norveško s pesmijo Queen of Kings. Njena današnja vloga bi morala biti sporočanje točk, ki jih bo Norveška namenila predstavnikom tekmovalcev za pesem Evrovizije. Ampak si je premislila. »Čeprav sem hvaležna, da sem dobila to priložnost, sem se odločila, da se umaknem. Združeni z glasbo - evrovizijski slogan - je razlog, da sem glasbenica. Združevati ljudi, jih povezati. Ampak ta hip so te besede zgolj prazne besede. Poteka genocid in prosim vas, da odprete oči, odprete srca. Naj vas ljubezen vodi do resnice. Je pred vašim nosom. Osvobodite Palestino,« je sporočila v video na svojem Instagramu.

Današnji finale, ki se začenja ob 21. uri bomo spremljali v živo. Spremljajte nas.