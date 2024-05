Maribor: množični pretep nogometnih navijačev, ki so se lotili tudi policistov

S policijske uprave Maribor so sporočili, da so se popoldan okoli 14:30 pripadniki navijaških skupin v središču Maribora stepli. Viole in Dragonsi so kršili javni red in mir, zaradi česar so ukrepali pripadniki posebne policijske enote in policisti drugih policijskih enot ter preprečili nadaljnjo kršitev in vzpostavili red na območju, pri tem pa so uporabili tudi prisilna sredstva.

»Po doslej znanih informacijah sta bila pri tem lažje poškodovana dva policista, pri čemer še zbiramo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Prav tako je bilo poškodovano tudi službeno vozilo - tudi v tem primeru obravnavamo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari,« so sporočili.

Zaradi omenjenega je bil več osebam izrečen ukrep prekinitve udeležbe na športni prireditvi.

Policisti PU Maribor nadaljujejo z aktivnostmi v povezavi z varovanjem nogometne tekme, vse udeležence pa pozivajo k športnemu navijanju in spoštovanju navodil policistov ter varnostnikov.