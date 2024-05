Kakšno varovanje! Izraelko pripeljali do prizorišča, kot da bi bila ameriški predsednik (VIDEO)

Pred nocojšnjim velikim finalom Evrovizije se veliko govori o izraelski predstavnici Eden Golan. Ta je velike pozornosti deležna zaradi države, iz katere prihaja, saj je ta udeležena v vojni, deloma pa se o njej veliko govori tudi zato, ker velja za eno izmed favoritinj za zmago na tekmovanju. Sodeč po objavi na družbenem omrežju X, je za njeno varnost izredno dobro poskrbljeno.

Visegrád 24 je na družbenem omrežju X zapisal, da je bilo pri njenem transportu od hotela do Malmö Arene udeleženih kar 100 švedskih policistov. Profil je objavil tudi video prevoza na prizorišče. V njem lahko vidimo konvoj vozil, ki se je počasi peljal. Sliši pa se tudi helikopter. Vse to kaže na to, da pri Izraelki ničesar ne želijo prepustiti naključju.

Izraelski predstavnici naj bi zaradi varnostnih razlogov že pred dnevi svetovali, da naj do svojega polfinalnega nastopa raje ostane v hotelski sobi. Eden se je morala v švedskem mestu soočiti tudi z žvižgi. Teh je bila namreč deležna na vaji pred polfinalom.

V času pisanja tega članka je spletna stran eurovisionworld.com, ki zbira kvote s stavnic, izraelski predstavnici pripisovala 22 % možnosti za zmago v velikem finalu. Kar 43 % pa hrvaškemu predstavniku Baby Lasagni.