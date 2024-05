Njena dediščina je obširna, opus bogat, ljudi, ki se jih je dotaknila, ogromno. Ker je življenje živela polno, izkoristila vsak trenutek, se vedno postavila za tisto, v kar verjame, in vsakokrat vanj skočila na glavo. »Pa poglejmo, kaj prinaša!« je vedno govorila. Petega marca letos je praznovala 76. rojstni dan. Svoje bolezni ni skrivala, o njej je prosto govorila, kot prava zagovornica dobre paliative jo je izkoristila za detabuiziranje smrti, čeprav je šlo za njeno življenje. Vendar to ne preseneča, saj je Manca Košir res živela tako, da je vsak dan izkoristila do konca. V enem od zadnjih ...