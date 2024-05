Spet poplave: umrlo 137 ljudi, še 140 jih pogrešajo (FOTO)

Število smrtnih žrtev poplav v Braziliji se je povzpelo na 137, več kot 140 ljudi pa še vedno pogrešajo, je danes sporočila brazilska civilna zaščita. Več kot 400.000 ljudi je moralo zapustiti domove.

Poplave so prizadele več kot 400 krajev oziroma skoraj dva milijona ljudi, najhujše razmere pa so v zvezni državi Rio Grande do Sul, ki meji na Argentino in Urugvaj, kjer je umrlo najmanj 136 ljudi.

Potem ko se je v preteklih dneh deževje nekoliko umirilo, danes spet poročajo o hudih nalivih, zlasti iz mesta Porto Alegre, ki je deloma pod vodo.

Razmere bi se lahko v prihodnjih urah še poslabšale, saj sta poleg dežja napovedana močan veter in velik padec temperature.

Zvezna država Rio Grande do Sul je pomembno kmetijsko območje, za obnovo po poplavah pa bodo po ocenah regionalne vlade potrebovali 3,7 milijarde dolarjev.