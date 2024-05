Tudi Prešeren je hvalil vino s Šrajbarskega turna

Ničkoliko zgodb skrivajo starodavni zidovi Šrajbarskega turna, gradu na robu Krškega oziroma Leskovca pri Krškem, ki stoji v osrčju vinogradov in sadovnjakov. Ta grad, ki mu pravijo tudi grad Leskovec ali Turnska graščina, je desetletja propadal, zdaj pa je propadanje vsaj nekoliko ustavljeno z obnovo močno dotrajane grajske strehe in stropov. Anastasius Grün Šrajbarski turn se prvič omenja leta 1436. V svoji pestri zgodovini je zamenjal več lastnikov. Prvi znani lastnik gospostva je bil za Celjskimi grofi in Habsburžani v 15. stoletju baron Janez Krstnik Valvasor, ki ni imel dedičev in ga j...