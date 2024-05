Umijemo jih dvakrat

Lasje so nam vsem v okras, a včasih so videti brez življenja, morda se bolj mastijo, lomijo, spopadamo se s prhljajem ... Kako poskrbeti, da bi bili čim dlje videti kot pravkar oprani, čisti, z leskom? Večina ljudi si lase opere s šamponom, ga spere, morda uporabi še balzam, tudi tega spere, lase ovije v brisačo in potem posuši s sušilnikom.

Pomislite na frizerski salon: tam nam jih šamponirajo dvakrat. Pri prvem se razgradijo vse nečistoče, morebitne obloge na lasišču, tudi ostanki različnih izdelkov za oblikovanje, kot sta gel in lak, drugo šamponiranje vse to pomaga sprati. Pri tem ne hitimo, lasišče še malo pomasiramo, tako bomo spodbudili rast las in zdravje lasišča. Tudi doma torej lase šamponirajmo dvakrat, priporočajo strokovnjaki. Tako bodo videti lepše kot sicer, ne nazadnje bomo z odstranjevanjem vseh nečistoč omogočili izdelkom za nego globlje prodiranje v las. In še to svetujejo poznavalci: pri šamponiranju se osredotočajmo na lasišče, lasje ne proizvajajo maščobe, ampak so suhi; po drugem izpiranju na lase, predvsem na konice, nanesemo masko ali regenerator, tako bodo lasje navlaženi, mehki.

Šampon nežno vmasiramo v lasišče, ko ga bomo spirali, bomo očistili lase po vsej dolžini. FOTO: Tihis/Getty Images

Za vse velja, naj voda ne bo prevroča, taka namreč izsuši lasišče, povzroči lahko srbenje. Poleg tega ne uporabimo preveč šampona; malo ga kanemo v dlan, ga razmažemo in nato vmasiramo v lasišče. Las ne drgnemo preveč, saj se tako lahko zlomijo. Pazimo, da šampon zares dobro speremo, pri spiranju pa se bodo očistili tudi lasje, in to po vsej dolžini.

A ne glede na koristi dvakratno šamponiranje ni za vse: tisti, ki imajo suho, razdraženo lasišče, prhljaj, naj se mu ognejo, saj bodo sprali naravna olja. To velja tudi za tiste, ki si lase umivajo pogosto, vsak drugi dan.

Za lepe lase je torej pomembna redna in pravilna nega z negovalnimi izdelki, ki ustrezajo našemu tipu las, in obiski pri frizerju. Poskrbeti moramo tudi za raznoliko in uravnoteženo prehrano, predvsem bogato s cinkom, bakrom, selenom in biotinom.