Vroči posnetek Raiven in Mateje: tako sočno sta se poljubili na usta (VIDEO)

Po družabnih omrežjih je zaokrožil vroč posnetek pevke Raiven in njene plesalke Mateje, ki sta se po uvrstitvi v finale v zaodrju strastno poljubili na ustnice.

Seveda so se mnogi poljubu čudili in se spraševali, kako to, da sta se dekleti poljubili in nam je uspelo odkriti, zakaj.

Mateja in Raiven sta namreč pred samim polfinalom na omrežju tiktok obljubili, da se bosta, če se Raiven uvrsti v finale, poljubili. Ko je slovenski ekipi uspelo, sta seveda takoj dobili kup pozivov in vprašanj o poljubu.