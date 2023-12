Adrenalinski navdušenec skočil z 233 metrov in umrl

Adrenalinski navdušenci obožujejo skoke z elastiko; višje ko je odskočišče, raje se vržejo v globino. Najvišja stavba, s katere je trenutno mogoče izvesti skok, je v avtonomni kitajski regiji Macau, kjer pogumneži skočijo z višine 233 metrov, kar je največ na svetu.

Ker gre za izjemno višino, podjetje, ki organizira skoke, od obiskovalcev zahteva, da izpolnijo vprašalnik o zdravstvenem stanju, saj se podvig med drugim odsvetuje tistim, ki imajo težave s srcem ali visokim krvnim tlakom in sladkorno bolezen ali so v preteklosti prestali kakršno koli operacijo. Tega pa, kot sklepajo lokalni mediji, ni upošteval 53-letni kitajski turist, ki se je veselil skoka z elastiko, kmalu po varnem pristanku na tleh pa se je zgrudil in na poti v bolnišnico umrl.

Uspešno so izvedli že več kot milijon skokov. FOTO: Ho/Reuters

Sodelujejo z oblastmi

Kot so povedali reševalci, na telesu ni imel vidnih poškodb, ko so prihiteli do njega, pa so komaj še zaznali njegov srčni utrip. Organizator skokov je sporočili, da tesno sodelujejo z oblastmi, saj si tudi sami želijo čim hitreje ugotoviti vzrok tragedijo. Svojcem pokojnega so izrekli sožalje, obenem pa upajo, da bo preiskava pomagala oprati njihovo ime, saj so do zdaj uspešno izvedli že več kot milijon skokov z elastiko, in velika večina skakalcev je bila nad njihovimi storitvami tudi nadvse navdušena, je mogoče razbrati iz komentarjev, ki so jih s svetom delili na svoji in drugih spletnih straneh.

Stolp Macau je zelo priljubljen med turisti, ki obiščejo to mesto, ki mu pravijo tudi Las Vegas Vzhoda. Z razgledne ploščadi na vrhu se odpirajo čudoviti razgledi na bližnjo in daljno okolico, v stolpu pa je tudi več restavracij in trgovin.