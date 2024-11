Eno leto in deset mesecev zapora ter stranska denarna kazen 6000 evrov v zameno za priznanje krivde. To je rezultat pogajanj, ki sta ga obtoženi Mladen Bilić in njegov zagovornik, odvetnik Janko Jerman, dosegla s tožilcem Matejem Mavričem in ki so ga zapisali v sporazum o priznanju krivde. Tega je, ko je pri obtoženem preveril, ali ga je sklenil prostovoljno, in ko je ugotovil, da je podprt z dokazi iz sodnega spisa, včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču sprejel sodnik Srečko Škerbec. Odšteli stroške Prvoobtoženi v tej zadevi, Mladen Bilić iz Grosupljega, ki je trenutno v murskosoboškem p...