Zveza potrošnikov: Ne barvajte jajčk s sintetičnimi barvami, zlasti če imate otroke

Velikonočni vikend je pred vrati. Obložena praznična miza na veliko noč ne sme manjkati, s tem se strinjajo verni in neverni. Na tako mizo pa seveda sodijo tudi pobarvana jajčka. Mnogi se odločijo, da jajca pobarvajo sami, zlasti če so v družini otroci, ki pri tem opravilu še posebej uživajo. Zato ne gre prezreti opozorila Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), da jajčka barvajte z naravnimi barvili, ne pa s sintetičnimi, ki lahko slabo vplivajo na vaše zdravje. Zakaj? Jajčna lupina je porozna – snovi iz lupine prehajajo v notranjost jajca. Tako lahko barve končajo v beljaku, ki ga boste pojedli, še posebej, če lupina med barvanjem poči.

Pri ZPS so pregledali sestavine naključno izbranih sintetičnih barvil in ugotovili, da so barvila mešanica aditivov, ki so sicer dovoljeni za uporabo v živilih, a lahko pri občutljivih ljudeh povzročijo alergijsko reakcijo. Tako je na primer rumeno barvilo tartrazin (E102), ki lahko povzroči alergijske reakcije, kot so izpuščaji ali alergijski nahod.

Vzročna povezava med azobarvili in hiperaktivnostjo

Razkrili so še, da so med sestavinami opazili azobarvila: tartrazin (E 102), kinolinsko rumeno (E104), oranžno FCF (E 110), karmoizin (E 122), rdeče R4 (E 124), rdeče AC (E 129). Ta so najbolj problematična, saj lahko vplivajo na aktivnost in pozornost otrok. Tako so dokazali v raziskavi v Veliki Britaniji, ki je potrdila vzročno povezanost med uživanjem azobarvil in hiperaktivnostjo, in sicer pri otrocih do devet let. V živilih za dojenčke in otroke do treh let je uporaba teh barvil prepovedana, preostala živila pa morajo nositi opozorilo »Lahko škodljivo vpliva na aktivnost in pozornost otrok«. Opozorilo na barvi za jajca ni potrebno, saj gre za živilo, ki je namenjeno barvanju jajčne lupine, ne uživanju.

Odrežite obarvane dele beljaka

ZPS svetuje, da kadar jajca barvate z nenaravnimi barvili, obarvane dele beljaka odrežete: »Barve, ki vsebujejo azobarvila, niso najboljša izbira, še posebej če imate doma majhne otroke. Zato priporočamo, da se barvanja jajc raje lotite sami, z naravnimi barvami.«

