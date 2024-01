Zverinska psa koljeta vse. Lovci so brez odločbe za odstrel, zavetišče ne poskrbi za ulov

V teh mrzlih zimskih dneh na Štajerskem glasno odmevajo žalostne zgodbe. V glavnih vlogah sta najverjetneje potepuška psa, ki pobijata vse pred seboj. Poleg tega, da sta po prepričanju domačinov nedavno pokončala čredo ovc Golnarjevih iz Sovjaka pri Svetem Juriju ob Ščavnici, nato pa še več ovc, koz, prašičev in drugih živali nekaj kilometrov stran v Negovi in okoliških vaseh v občini Gornja Radgona, sta klala na območju Mestne občine Maribor ter občin Duplek, Lenart in Pesnica. Najhuje je v Malečniku in okoliških vaseh nad reko Dravo. Na vseh lokacijah naj bi zgolj dva podivjana psa pokončal...