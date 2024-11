Županje na mostu prijateljstva

Konec novembra je v Gornji Radgoni potekalo 6. srečanje Kluba županj, ki ga je gostila Urška Mauko Tuš s Skupnostjo občin Slovenije, ustanoviteljico kluba. Dogodka se je udeležila slaba polovica oziroma 14 slovenskih županj, osrednja pozornost pa je bila namenjena aktualnim izzivom slovenskih lokalnih skupnosti, kot so financiranje občin, povprečnina in plače v javnem sektorju. Po razpravi so si županje ogledale Gornjo Radgono in se udeležile degustacijskega razvajanja, na mostu prijateljstva čez Muro pa so se sestale tudi z županom avstrijske Radgone Karlom Lautnerjem, ki jih je pozdravil in jim zaželel dobrodošlico.

»Vesela sem, da sem lahko gostila kolegice županje v naši občini. Ob pogovoru o aktualnih temah sem jim želela pokazati tudi našo odlično vinsko klet v Sloveniji. Srečanje je bilo res prijetno in je tudi priložnost, da ob izzivih v okviru profesionalnega dela povemo kaj o vsakdanjih, tudi ženskih temah,« je ob zdravici na mostu prijateljstva povedala gostiteljica. Podobno je razmišljala generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar: »Dogodek sta obogatila predstavitev lokalnih posebnosti in kulinarično razvajanje. Hvala vsem udeleženkam za izmenjavo izkušenj in poglobljeno razpravo!«

Edini moški med damami je bil župan avstrijske Radgone, ki se jim je pridružil na mostu prijateljstva.

29 županj smo nazadnje izvolili.

Izmenjujejo izkušnje, delijo izzive

In čeprav politični veljaki glasno razpredajo o enakosti spolov v slovenski državni in lokalni politiki, smo daleč od zadovoljivega napredka. To so potrdile tudi zadnje županske volitve leta 2022, ko je bilo v 212 občinah izvoljenih le 29 županj, kar je vseeno največ doslej. Na prvih v zgodovini države sta bili ob manjšem številu občin izvoljeni le dve. V zadnjih letih se je število županj na vsakokratnih volitvah nekoliko povečalo, pred šestimi leti je prvič preseglo 20, po lokalnih volitvah 2022 pa jih je v družbi kar 183 županov še vedno zanemarljivih 29, med njimi samo ena v mestni občini.

Omeniti velja, da je Klub županj nastal pred desetletjem, in sicer 2014. Županje si v njem izmenjujejo izkušnje, delijo izzive in nasvete, se podpirajo in razrešujejo strokovne dileme. Skupnost občin Slovenije je sicer največja reprezentativna skupnost lokalnih oblasti v Sloveniji, ki šteje že 184 članic, združuje pa jih prepričanje, da sta med občinami ključna sodelovanje in širjenje znanja.