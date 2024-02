Nekoč je bil golf zelo priljubljen v Trebnjem in okolici. Tudi po 25 otrok ga je treniralo na sezono in celo nekaj reprezentantov se je kalilo na igrišču na Blatu, streljaj od Trebnjega. Pred leti so bili golfisti aktivni tudi po osnovnih šolah, potem pa je prišel covid-19. Zanimanje je upadlo, ostalo pa je igrišče v vasi Blato. Še več: nekdanji župan Alojzij Kastelic se je leta 2021 odločil za nakup kompleksa golf vadišča Blato, občina je plačala 219.000 evrov. Nekdanji župan Alojzij Kastelic FOTO: Dejan Javornik »Potezo prejšnjega župana za nakup ocenjujem kot zgrešeno in netransparentno,...