Župan zaradi parkirnega dovoljenja discipliniral uradnika?!

Višji svetovalec urada za gospodarstvo in turizem občine Piran, dolgoletni uslužbenec in ugledni občan Bogdan Pajek se je znašel v nemilosti župana Andreja Korenike, ker se je uprl izdaji parkirnega dovoljenja mimo pravil. Hrvaška državljanka, zdravnica pediatrinja v piranskem zdravstvenem domu, je očitno dobila obljubo občinskega vodstva, da bo lahko neomejeno parkirala v Piranu, ko ji bodo uradniki izdali številčno omejen modri parkirni abonma, ki tako parkiranje omogoča. A so v postopku, ki ga je vodil Pajek, ugotovili, da prosilka avtomobila sploh nima, kar pa je pogoj za vsestranski abonm...