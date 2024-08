V organizaciji Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik, Občine Dobrovnik ter društva vinogradnikov je v dobrovniškem kulturnem domu potekal tradicionalni Praznik vina in perec, ki so ga popestrili z bogatim kulturnim programom ter kronanjem 12. prekmurske vinske kraljice. V ospredju so bili druženje vinogradnikov in vinarjev z degustacijo različnih vin ter peka in degustacija perecev. Veliko pozornosti je pritegnila tudi predstavitev kmetijskih gospodarstev in njihovih proizvodov, vmes pa so nastopali dobrovniški pevci Notazok, Moški pevski zbor iz Turnišča ter humorista Štef in Treza. Novo vin...