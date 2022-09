Žrtvi spolne zlorabe sta vsaka peta deklica in vsak sedmi deček

Evropske raziskave kažejo, da v otroštvu spolni napad doživi od 10 do 20 odstotkov otrok. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije sta žrtvi spolne zlorabe vsaka peta deklica in vsak sedmi deček. Lunina vila, Inštitut za zaščito otrok, je začela kampanjo »Če prijaviš, lahko ustaviš! Ker ljubezen zmore drugače«, s katero želi opozoriti na pomen prepoznavanja in nujnost prijave spolnih zlorab ter ozaveščati o nasilju, ki se je v času epidemije povečalo za 10 odstotkov. Kampanja je namenjena tudi zbiranju sredstev, ki bodo otrokom omogočila psihosocialno in psihoterapevtsko pomoč, da lahko okrevajo po travmatični izkušnji.

Zaradi spolnega nasilja trpi vsak peti otrok, če k temu prištejemo še čustveno in fizično nasilje, pa je ta številka še bistveno višja. Policija v Sloveniji letno obravnava okoli 80.000 različnih kaznivih dejanj nad otroki, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju. Strokovnjaki opozarjajo, da ta številka predstavlja le vrh ledene gore, saj večina (družinskega) nasilja ostaja neprijavljenega. Pomembno je, da se otroke, ki so v situacijah nemočni, takoj zaščiti, kakršno koli zlorabo otrok pa prijavi.

Vse vrste fizičnega, psihičnega nasilja, zanemarjanja in zlorab je treba čim prej prijaviti, da se prenehajo, nato pa je pomembno otroku zagotoviti tudi ustrezno psihosocialno pomoč. Če poznate otroka, ki je žrtev nasilja, oziroma nasilje doživljate sami, lahko pristojne organe o tem obvestite z oddajo anonimne prijave. Postopek anonimne prijave je preprost in je prvi korak v zagotavljanju pomoči tistim, ki jo nujno potrebujejo. Anonimna prijava se lahko odda kot e-prijava na povezavi ali prek anonimne brezplačne številke 080 12 00.

Spolno zlorabo je pri otrocih težko prepoznati, saj ne obstajajo unačilni znaki, ki bi jo lahko dokazovali. zato je pomembno, da zaupamo svojim občutkom, ki nam pravijo, da je nekaj narobe, opozarja Inštitut. Vedenjski znaki, ki so lahko povezani s spolno zlorabo oziroma z drugo vrsto nasilja nad otrokom, so lahko nenadne vedenjske težave, razvoj različnih strahov, samopoškodovanje, regresivno vedenje, depresija, posttravmatska stresna motnja, samomorilne misli itd.

Če z nami otrok spregovori o spolni zlorabi, je pomembno, da ga slišimo in verjamemo, saj otroci o tem ne lažejo. Raziskave kažejo, da je lažnih prijav le od pet do 20 odstotkov, sporočajo iz Inštituta in še, da je tudi v redkih primerih, ko se izkaže, da zgodba ni natančno takšna, kot je povedal otrok, v ozadju vedno huda stiska, ki jo je treba nasloviti: »Ko se nam otrok zaupa, je pomembno, da ostanemo mirni, se otroku zahvalimo za zaupanje in pohvalimo njegov pogum, mu poskusimo zmanjšati občutek krivde, nato pa spolno zlorabo prijavimo in s tem seznanimo tudi otroka, saj le tako ne bomo izgubili njegovega zaupanja. Pomembno je, da nato napotimo otroka in njegovega nezlorabljajočega starša na eno izmed organizacij, ki nudijo pomoč otrokom z izkušnjo nasilja in zlorabe.«

Otrokom, ki so prestali spolno zlorabo, lahko pomagate z nakupom medvedka, s poslanim SMS-sporočilom z vsebino PRISPEVAM5 na število 1919, s katerim boste donirali 5 evrov za nudenje brezplačne psihoterapevtske pomoči otrokom, ki so preživeli fizično, čustveno ali spolno zlorabo, ali z nakazilom na račun Lunine vile. Lunina vila, Inštitut za zaščito otrok, so. p. ID za DDV: 73454311 TRR: SI56 6100 0001 4077 569 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.) Koda namena: CHAR Sklic: 00 – LLLLMMDD

Glavni poslanstvi Lunine vile sta zdravljenje in preprečevanje travm pri otrocih. Njihovi strokovnjaki otrokom nudijo psihoterapevtsko in psihosocialno pomoč pri premagovanju hujših stisk in življenjskih okoliščin, kot so travmatične izkušnje, izkušnja nasilja ali zlorabe, ločitev staršev, težave s prilagajanjem na večje življenjske spremembe, samopoškodovalno vedenje, nemir, zapiranje vase, izbruhi jeze in druge čustvene stiske, učne težave, strah pred šolo, nespečnost, težave s prehranjevanjem, psihosomatske težave in težave v odnosih. Omogočijo jim, da ob pomoči igre, kreativnih medijev in pogovora okrepijo notranje vire moči, ozavestijo svoje doživljanje, premagajo notranjo stisko in poiščejo nove, konstruktivne načine za razreševanje življenjskih izzivov.