Znova zastoji proti Primorski, kolona vozil tudi pred predorom Karavanke

Gost promet je v smeri Primorske, in sicer na ljubljanski zahodni in južni obvoznici pred razcepom Kozarje ter naprej po avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Prav tako so zastoji na vzporedni regionalni cesti Ljubljana-Brezovica-Vrhnika. Prav tako je kolona vozil pred predorom Karavanke.

Kot poroča prometnoinformacijski center, so na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji med Kosezami in razcepom Kozarje, na južni pa med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje.

Pot se podaljša do 50 minut

Prav tako je zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, kjer je pred počivališčem Lom zaprt prehitevalni pas. Pot se podaljša za 40 do 50 minut. Zaradi opazovanja prometne nesreče na tem delu avtoceste zastoj nastaja tudi v smeri Kopra.

Približno tri kilometre in pol je kolona vozil dolga tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ob tem na prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da je izvoz Jesenice vzhod (Lipce) po navodilu policije možen le za lokalni promet. Proti Kranjski Gori pa priporočajo izvoz Lesce. Pred predorom proti Sloveniji je kolona dolga približno 500 metrov. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo.

Na gorenjski avtocesti kilometrski zastoj

Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod pred delovno zaporo proti Ljubljani približno kilometrski zastoj, občasno pa je krajši zastoj tudi proti Karavankam.

Za 15 do 20 minut se zaradi zastojev pot podaljša tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami v smeri Ljubljane, kjer promet poteka po enem pasu, pri čemer je obvoz za osebna vozila možen po vzporedni cesti.

Na pomurski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču promet oviran med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica proti Mariboru.

Zastoji so tudi na obalnih cestah Dragonja-Koper, Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan ter tudi na cesti Lesce-Bled in na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Novimi Jaršami proti Zadobrovi. Regionalna cesta Podbrezje-Radovljica pa je zaradi prometne nesreče zaprta pri Gobovcah.