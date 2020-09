Znova veliko število okužb pri nas, potrjen primer tudi v vrtcu

Preberite tudi: Hrvaška podrla rekord

V sredo so v Sloveniji nas opravili 1653 testiranj in potrdili 53 novih okužb z novim koronavirusom, je na twitterju sporočila vlada. Hospitaliziranih je 26 ljudi, štiri osebe pa so na intenzivni negi. Iz bolnišnic so odpustili tri osebe, nihče z novim koronavirusom pa ni umrl.Okužbo so potrdili tudi v celjskem vrtcu Zarja. V enoti Ringa raja se je s koronavirsom okužila strokovna delavka. »Vzpostavili smo kontakt s predstavnikom NIJZ, ki nam je podal navodila za nadaljnje ukrepanje,« so zapisali na spletni strani vrtca.Po posvetovanju z epidemiologom so bili v večernih urah obveščeni vsi starši tistih otrok, ki so bili v neposrednem stiku z zaposleno, pri kateri je bila potrjena okužba, da njihov otrok ostane doma, saj jim bo od NIJZ odrejena karantena. V karanteni ostaja tudi pet strokovnih delavk.