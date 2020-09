Hrvaška podrla rekord

Na Hrvaškem se nadaljuje naraščanje okužb. V zadnjih 24 urah so naredili 4.492 testov in potrdili novih 369 primerov okužbe s sars-cov-2, kar je novi rekord (prejšnji je bil 358 novih okužb 26. avgusta). Skupaj imajo 2634 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 269 pacientov, 15 jih potrebuje pomoč respiratorjev. V zadnjem dnevu so umrle še tri osebe, skupaj od začetka epidemije 194.Preberite tudi:Drugi val epidemije na Hrvaškem je precej hujši kot prvi, ko se njihova incidenčna številka ni povzpela nad 40, sedaj pa se že približuje 100. Od 25. februarja, ko so imeli na Hrvaškem prvi primer okužbe, do danes so potrdili 11.094 okužb.Na Hrvaškem so v zadnjem času povečali število opravljenih testov. Vodja Hrvaškega instituta za javno zdravjeje pojasnil, da je to posledica tega, da so se številni testirali po vrnitvi z dopusta pred vrnitvijo na svoja delovna mesta