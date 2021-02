Žnidaričeva pravi, da sendvičev niso vzeli, Golubovič: Gostilna ni prostor za sestanek

Sendvičev večina naj ne bi niti videla

V oddaji 24ur zvečer sta se soočila(SMC), ki je bila prisotna na sestanku v gostilni Taverna v Prlekiji, iniz vrst LMŠ. Ta je prepričan, da bimoral odstopiti. »Človek z integriteto, ki ve, kaj je prav in kaj je narobe, bi zavrnil sestanek v gostilni,« je dejal poslanec LMŠ.Žnidaričeva po drugi strani odgovarja, da v stranki SMC spoštujejo odloke in da ne želijo dajati slabega vzgleda. »Na tem sestanku ni bilo nobenega kosila, žabjih krakov, še manj glasbe. Bil je organiziran poslovni sestanek, ki je bil dovoljen, utemeljen in zakonit,« je zagotovila poslanka SMC.Golubovič je poudaril, da je to nova informacija, da se lahko v gostilni je ali pije, prepričan pa je tudi, da gre v tem primeru za aroganco in moralno sporno početje. Počivalšku in drugim je očital to, da so organizirali sestanek v gostilni, čeprav so imeli nedaleč stran na voljo prostore obrtne zbornice.Mojca Žnidarič je po drugi strani opozorila, da so poslovni najemi dovoljeni in da so se v preteklosti dogajali tudi v Kranjski Gori in drugje. Poslanka je popoldne razkrila, da so na sestanku imeli na voljo sendviče , čeprav so sprva zagotavljali, da so pili le vodo. Kakšna je torej resnica o slavnih prleških sendvičih? »Ti sendviči so bili nastavljeni ob izhodu. Večina jih ni niti videla ali vzela,« je dejala.Golubovič je vztrajal, da gostilna ni prostor za sestanke, temveč je to prostor za druženje.Ob koncu je Žnidaričeva še poudarila, da so si vsi skupaj želeli manj medijske pozornosti zaradi tega sestanka. Ministru naj bi le želeli predstaviti to turistično destinacijo, državljane pa je tudi povabila v njihove kraje.