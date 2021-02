Počivalškov obisk dviguje prah: kdaj je obisk gostilne dovoljen in kdaj ne?

FOTO: Facebook

FOTO: Erar

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijoje po poročanju 24ur v gostinskem obratu sestankoval in po nekaterih informacijah tudi obedoval s svojimi političnimi in gospodarskimi partnerji. Kot so izvedeli novinarji omenjenega portala, naj bi prav zanje v Prlekiji odprli gostilno in menda na delo poklicali kuharja.Čeprav še vedno velja vladni odlok o prepovedi obratovanja gostinskih lokalov, pa naj bi po mnenju predstavnika za stike z javnostjo ministra za gospodarstvo ne bi šlo za kršitev, saj je šlo v času sestanka za t. i. poslovni najem prostora, ki pa je dovoljen tudi v času epidemije.Znano je tudi ime gostinskega obrata, kjer je srečanje potekalo in po pregledu podatkov, gre za gostišče Taverna v Ivanjkovcih, ki je po podatkih aplikacije za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji (Erar) v lanskem in letošnjem letu na svoj račun od Zavoda RS za zaposlovanje prejela več kot 50.000 evrov pomoči. Kot navaja aplikacija, gre za pomoč ob naravnih nesrečah, kamor spada tudi epidemija.Na očitke se je sicer na twitterju odzval tudi Počivalšek. »Odzval sem se vabilu predstavnikov OZS Ormož in Ljutomer na pogovor o njihovih težavah in naših ukrepih. Izbrali so prostor, ki je ustrezal preventivnim ukrepom NIJZ in ki kaže potencial za razvoj turizma. Šlo je za uradni poslovni sestanek, ti so dovoljeni. Pil sem samo vodo.«