Počivalšek podrobno o dogajanju v Taverni, poslanka SMC razkrila, kaj so jedli

Ne žabji kraki, le sendviči

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijoje prejšnji teden po poročanju 24ur sestankoval in po nekaterih informacijah tudi obedoval s svojimi političnimi in gospodarskimi partnerji v gostinskem obratu taverna. Kot so izvedeli novinarji omenjenega portala, naj bi prav zanje v Prlekiji odprli gostilno in menda na delo poklicali kuharja.Čeprav še vedno velja vladni odlok o prepovedi obratovanja gostinskih lokalov, pa naj bi po mnenju predstavnika za stike z javnostjo ministra za gospodarstvo ne bi šlo za kršitev, saj je šlo v času sestanka za t. i. poslovni najem prostora, ki pa je dovoljen tudi v času epidemije.Poslanka SMC, ki se je prav tako udeležila sestanka v Prlekiji, je poudarila, da so zgolj izvajali naloge države. Lokacija je bila po njenih besedah izbrana že prej. Kot je še dodala, v Taverni ni bilo nobenih žabjih krakov ali glasbe, so pa si menda v ločenem prostoru privoščili prleške sendviče.Popoldne se je na Facebooku oglasil tudi minister Počivalšek, ki obžaluje, da je poročanje medijev o dogodku razjezilo del javnosti. Obširneje je pojasnil, kaj se je dogajalo minuli petek.Njegov zapis objavljamo v celoti:»Ker v nekaterih medijih prihaja do napačnih navedb, bi vam rad dal nekaj pojasnil o petkovem dogodku v Taverni. Žal mi je, ker je poročanje medijev razburilo del slovenske javnosti, a ne držijo navedbe, da so posebej zame odprli gostilno in kuhinjo. Razumem, da take novice v teh nervoznih časih razjezijo ljudi. Zato bi rad pojasnil, kaj se je dejansko zgodilo.V petek sem bil na uradnem obisku v občinah Podlehnik, Ormož in Ljutomer. Obisk teh krajev je del naše skrbi za enakomeren razvoj vseh regij, čemur bomo posvetili veliko pozornosti pri vseh ukrepih za gospodarsko okrevanje.Med drugim sem imel sestanek s predstavniki lokalne obrtne zbornice v gostišču Taverna v Ivanjkovcih. Gostišče je sicer zaradi ukrepov res zaprto za potrošnike, a ta prepoved ne velja za izvajanje B2B poslovne dejavnosti.Odlok, ki prepoveduje oz. omejuje izvajanje gospodarskih dejavnosti, namreč velja za storitve namenjene neposredno potrošnikom. To velja tudi za gostinske in turistične kapacitete. Ta prepoved pa ne velja za poslovne namene. Tako, kot so lahko hoteli odprti za goste iz poslovnih razlogov, velja tudi za najem prostorov za poslovne sestanke. In to velja ves čas trajanja epidemije.Zato je odločitev, da je organizator sestanka najel prostor v gostišču Taverna, povsem zakonita. Zakonit pa je tudi sam sestanek, saj drugi odlok, ki določa prepoved zbiranja ljudi, med izjeme šteje izvajanje gospodarske dejavnosti in izvajanje nalog države.Torej je bil sestanek najprej utemeljen (obrtniki in podjetniki iz demografsko ogrožene regije so predstavil svoje težave, kar je pomembno za pripravo ukrepov za gospodarsko okrevanje, še posebej pa za enakomeren razvoj vseh regij) in tudi dovoljen (poslovni sestanki niso prepovedani, ker je to ena od izjem v odloku, ki prepoveduje zbiranje ljudi), hkrati pa je bila tudi izbira prostora dovoljena (ker je prepovedana samo ponudba storitev za potrošnike). In še, na sestanku smo spoštovali vse preventivne ukrepe za zajezitev epidemije.Gostitelji sestanka so izbrali Taverno zato, ker smo govorili o njihovem potencialu za razvoj turizma in ukrepih za okrevanje. Lokacijo so izbrali zato, ker najbolje pokaže izjemen potencial destinacije Jeruzalem Slovenija.Niti slučajno na sestanku ni bilo pojedine, niti žabjih krakov, o katerih so natolcevali nekateri mediji. Na mizi smo imeli pijačo in jaz sem pil vodo. In to je vse.Navedbe, da naj bi posebej zame odprli kuhinjo in v službo poklicali kuharja, ki je sicer na čakanju, zato nikakor ne držijo in so le del političnega dogajanja. Zelo mi je žal, da so zaradi političnega konteksta v afero zvlekli tudi organizatorje dogodka. Organizator je naredil vse prav in zakonito. Zaradi nevšečnosti se jim opravičujem.Hkrati pa se jim zahvaljujem za zelo konstruktiven sestanek, na katerem so mi predstavili svoje težave in predstavili lokalni razvojni potencial. Taki sestanki so mi zelo pomembni, ker je sedaj v središču naše pozornosti gospodarsko okrevanje. Še posebej pa so mi pomembne izkušnje demografsko ogroženih regij, ker v SMC postavljamo na prvo mesto enakomeren razvoj vseh regij.«