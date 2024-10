Znaten kupček denarja za zmagovalce ljubljanskega maratona: toliko so prejeli

Na letošnjem ljubljanskem maratonu bosta zmagovalec in zmagovalka prejela nagrado v višini 45.000 ameriških dolarjev. Ta nagrada je del prizadevanj, da se privabi vrhunske tekače, saj Ljubljanski maraton nosi zlato oznako Svetovne atletike (World Athletics Gold Label).

Drug in tretje uvrščeni pa bodo prejela 20.000 ameriških dolarjev za drugo mesto in 15.000 za tretje mesto. Nagrada za moške in ženske je enaka, navaja spletišče.

Na NLB Ljubljanskem maratonu 2024 so denarne nagrade razdeljene med prvih osem mest. Skupaj prva osmerica prejme 105.000 ameriških dolarjev.

Za četrto mesto prejmejo po 5000 ameriških dolarjev, za peto 3000 ameriških dolarjev, za 6. mesto 2000 ameriških dolarjev, za 7. mesto 1500 ameriških dolarjev in 8. mesto: 1000 ameriških dolarjev.

Poleg tega so na voljo tudi nagrade za druge dolžine tekem, kot so polmaraton in 10 km tek.

Nagrade bodo organizatorji razdelili le v primeru, da bosta zmagovalec in zmagovalka tekla hitreje od 2;11:00 oziroma 2;29:00.

Kenijka Joyce Chepkemoi Tele je na NLB 28. ljubljanskem maratonu z rekordom proge 2:20:17 zmagala na 42 km. Med atleti je slavil Etiopijec Tamire Getaneh Molla (2:06:29). Z osmim mestom je državni naslov osvojil Novomeščan Primož Kobe in s časom 2:18:21 popravil najboljši slovenski dosežek na maratonih v slovenski prestolnici.

Nagrade za Slovence

Za Slovence in Slovenke, ki tekmujejo v maratonu, so na voljo tudi druge denarne nagrade in bonusi, ki so vezani na dosežene čase.

Zmagovalka malega maratona Liza Šajn. FOTO: Matej Družnik

Prvemu, ki priteče 42 kilometrov pripada nagrada 1500 evrov, drugemu tisoč, tretjemu šeststo, četrtemu štiristo in petemu tristo evrov.

Bonus 500 evrov je za čas pod 2:30 (moški) in 3:00 (ženske) in bonus 1000 evrov za čas pod 2:20 (moški) in 2:45 (ženske).

Zmagovalec malega maratona Jakob Medved. FOTO: Matej Druznik, Delo

Prva nagrada za polmaraton je 400 evrov in 300 evrov prvemu na 10 kilometrov.