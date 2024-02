Smo blizu konca zdravniške stavke? Fides in vlada z novimi predlogi

Sindikat Fides in vladna stran sta na današnjih pogajanjih podala nove predloge, ki jih morata obe strani preučiti. »Do takrat medijsko ne bomo komunicirali, vsebinske zadeve bomo skušali reševati za mizo in strpno priti do zaključkov,« je v skupni izjavi dejal predsednik Fidesa Damjan Polh in dodal, da se stavka zdravnikov nadaljuje.

Namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež je dodal, da je vsem v interesu, da bo dogovor sklenjen v najkrajšem možnem času in da tudi stavko v najkrajšem možnem času zaključijo. »Zato bomo vse svoje napore usmerili v to in tega ne bomo delali pred kamerami in v medijih, temveč za mizo, kamor te zadeve sodijo,« je pojasnil.

O vsebini predlogov nista želela govoriti, Kordež pa je dejal, da ima vsaka stran nalogo, da preuči gradiva. »Cilj obeh strani je, da se stavka v najhitrejšem možnem času zaključi,« je ponovil.

Znova se bodo srečali predvidoma prihodnji teden, o pogajanjih in vsebini pa do takrat ne bodo komunicirali z mediji.

Sindikat Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.