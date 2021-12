Znano, kdo bo odslej bdel nad pravicami gledalcev in poslušalcev RTVS

Programski svet RTVS je danes za varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTVS v novem petletnem mandatu izbral novinarko Primorskih novic in predavateljico na višji strokovni šoli Sežana Marico Uršič Zupan. Zanjo je glasovalo 14 od 27 navzočih članov sveta. Če se bo generalni direktor RTVS strinjal z izbiro, bo delo začela 18. januarja.

Zdajšnja varuhinja Ilinka Todorovski je dobila 12 glasov. Mandat se ji sicer izteče 17. januarja. Uršič Zupanova stavi na svojo neobremenjenost z RTVS, saj ne prihaja iz tega javnega zavoda. Tako bo lažje postavila v srčiko svojega delovanja profesionalnost in najvišje etične standarde, meni. V svojem programu dela je poudarila tudi zavzemanje za neodvisnost, nepristranskost in zaupnost. Prav tako je kot pomembno vrednoto poudarila verodostojnost in dostopnost. Kot tri ključne stebre za delovanje varuha pa je omenila novinarsko, uredniško in produkcijsko profesionalnost, medijsko etiko in odgovorno vlogo medija v družbi.

Na razpis, ki je bil objavljen oktobra, se je prijavilo šest kandidatov. Pogoje je izpolnjevala tudi Biserka Povše Tašić, ki pa je odstopila od kandidature.