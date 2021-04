Znano, kdaj bodo višje pokojnine na vaših računih

Koliko višje bodo pokojnine?

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo pokojninsko novelo, ki so jo sprejeli poslanci, obravnaval na seji zavoda 22. aprila in po tem datumu bo sklep objavljen v uradnem listu.

Konec marca so poslanci sprejeli pokojninsko novelo, ki zvišuje najnižje pokojnine. Določili so, da se bo novela začela uporabljati 1. maja, kar pomeni, da bi višje pokojnine na svoje račune prejeli lahko že z majsko pokojnino.Datum nakazila sicer še ni objavljen v uradnem listu, a kot nam je uspelo izvedeti, velja nenapisano pravilo, da če novela začne veljati v začetku meseca, potem se znesek nakaže z naslednjo pokojnino, oziroma, v tem primeru, ko novela velja od 1. maja, bi lahko bila višja pokojnina pri izplačilu že 31. maja.Po ocenah Zpiza se bodo pokojnine zvišale okoli 110 upokojencem, od tega jih pokojnino za polno delovno dobo prejema 58.000 ljudi. V noveli so določili, da se bo najnižja pokojnina zvišala na 29,5 odstotka, konkretno, s sedanjih 260 evrov na 279 evrov.bo znašala 388 evrov oziroma 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove. Danes zagotovljena, ki je trenutno 581 evrov, pa bo po novem znašala 620 evrov, kar je več, kot je zdaj cenzus za varstveni dodatek.Danes je zagotovljena pokojnina za polno dobo, ki jo dobiva približno 58.000 ljudi, 581 evrov. Po novem bo znašala 620 evrov, kar je več, kot je zdaj cenzus za varstveni dodatek, in nad pragom tveganja revščine.