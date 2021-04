Znani Slovenec nad Kacina: Če bi delal za mene, bi bil gladko odpuščen

Žiga Vavpotič. FOTO: Voranc Vogel, Delo

, nekdanji strokovni direktor in soustanovitelj Zavoda Ypsilon, socialnega podjetja Simbioza Genesis in ABC podjetniškega pospeševalnika, ki se trenutno posveča svetovanju podjetju Outfit7, ki sta ga zakoncaprodala Kitajcem, je besen. V slabo voljo ga je spravil nacionalni koordinator za cepljenje, o katerem je zapisal, da »če bi njegova ekscelenca, gospod veleposlanik, državni sekretar v kabinetu PV, nacionalni koordinator za cepljenje gospod Jelko Kacin delal za mene, bi bil gladko odpuščen«.Vavpotič, ki so ga pred leti povezovali zin ga že videli v njenem kabinetu na položaju državnega sekretarja za mladino, se je na facebooku razburil in zapisal, da Kacinu nič ne pomagajo vsi nazivi, če »gospod vpije na vse, sam je pa popolnoma nesposoben organizirati cepljenje«. Vavpotič pravi, da po državijo cepijo ljudi stare okoli 40 let, ljudje, ki so stari več kot 60, med katerimi sta tudi njegova starša, pa ne pridejo na vrsto in jim osebni zdravniki pravijo, da morajo počakati še nekaj tednov.»Pa kdo se tu z******a? Podprl sem ukrepe, ker se mi je zdela ideja modra, ampak vaša dolžnost bi bila, da v tem času organizirate sezname, ne na osebne zdravnike, ampak na državo. In povečate in pojačate cepljenje. Vse ostalo je pesek v oči.In da, zelo dobro opazujem svet. Kitajci, ki jih tako ne mara naša vlada, se bi smejali. 2 milijona ljudi je dobro okrožje enega mesta tam. Mi pa egotripamo, namesto da bi delali. Sovražim teoretike zarot, še bolj pa nesposobne ljudi na odgovornih mestih,« je zaključil Vavpotič.