Znani rezultati splošne mature: vse točke doseglo 96 kandidatov

Od skupno 6294 kandidatk in kandidatov, ki so na 80 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 92 odstotkov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 8204 kandidatk in kandidatov uspešno opravilo 90,2 odstotka. Na splošni maturi je vse točke doseglo 20 kandidatov, na poklicni 76, so danes sporočili na novinarski konferenci.

Splošno maturo je tako letos opravilo 5793 dijakov, medtem ko to ni uspelo 501 dijaku. Poklicno maturo je medtem opravljalo 8204 kandidatov, od tega 7324 dijakov in 880 ostalih. Uspešno jo je opravilo 7400 kandidatov, neuspešnih pa je bilo 804 kandidatov.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je na novinarski konferenci, na kateri so predstavili rezultate letošnje mature, pojasnil, da se deleži uspešnih na maturi v zadnjih treh letih niso kaj bistveno spreminjali. To dokazuje, da je matura stabilno preverjanje znanja, je prepričan.

Mednarodno maturo, ki poteka na štirih gimnazijah, je opravljalo skupaj 73 dijakov iz Slovenije in 48 tujcev. Med njimi jih je kar 47 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 od skupaj 45 točk. Izjemen uspeh, torej vseh 45 točk, so dosegli štirje kandidati, je dejal Felda.

Zlatih maturantov 333, prihajajo z 49 različnih gimnazij

Zlatih maturantov, ki so dobili spričevalo s pohvalo, ker so dosegli od 30 do 34 točk, je bilo na letošnji 30. splošni maturi 333, lani 316. Med najboljšimi je bilo 196 deklet in 137 fantov, prihajajo pa z 49 različnih gimnazij. Vseh 34 točk pa je letos doseglo 20 kandidatov, kar je dva več kot lani. Med diamantnimi maturanti, torej tistimi, ki so dosegli vse točke, je 15 deklet in pet fantov.

Maturitetno spričevalo s pohvalo pri poklicni maturi je po navedbah ministra doseglo 317 kandidatov, lani 356. Med najboljšimi je bilo 45 deklet in 31 fantov. Vseh 23 točk pa je doseglo 76 kandidatov, medtem ko jih je bilo lani 106.

Kršitve izpitne tajnosti niso zabeležili

Predsednica državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Krajnc je na novinarski konferenci pojasnila, da na letošnji splošni maturi kršitev izpitne tajnosti niso zabeležili, kar kaže, da je sistem deloval tako, kakor mora delovati. Danes predstavljeni rezultati so objektivni in verodostojni, kolikor je to na pedagoškem področju mogoče, meni.

Kot je pojasnil direktor Državnega izpitnega centra (DIC) Darko Zupanc, lahko maturanti od 7. ure zjutraj vidijo svoj rezultat, začeli pa so teči tudi elektronski vpogledi, kjer lahko vidijo svoje izdelke, koliko točk jim kje manjka in podobno.

V prvih desetih minutah je rezultate pogledala polovica, do 8. ure skoraj 72 odstotkov. E-vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaja e-ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene bodo trajali tri delovne dni, in sicer do ponedeljka. Kandidati, ki niso bili uspešni, se lahko na jesenski rok prijavijo najkasneje do petka.