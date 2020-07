Znani novi podatki o okužbah pri nas, število pozitivnih se je povečalo

Vlada RS je sporočila nove podatke o številu okuženih z novim koronavirusom pri nas. V torek so opravili 1112 testiranj in potrdili 19 okužb. Hospitaliziranih je 16 ljudi, ena oseba pa je na intenzivni negi. Bolnišnico je zapustila ena oseba.Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil nove podatke o uvoženih primerih koronavirusa. O tem smo pisali tukaj V ponedeljek je bilo potrjenih 10 primerov, dan prej 8, najhuje pa je bilo minuli petek, ko so potrdili kar 34 novih okužb.V hrastniškem domu starejših, kjer so minuli konec tedna po izbruhu okužb z novim koronavirusom v občini, med katerimi je bila tudi ena od njihovih zaposlenih, že zaprli vrata za obiske, so po zadnjih podatkih okuženi že štirje zaposleni in dva stanovalca. Kot so sporočili iz občine, imajo tako skupno v občini 13 oseb okuženih ljudi.Ob dveh zaposlenih v domu, ki sta bili pozitivni že v prejšnjih dneh, so okužbo na testiranjih danes potrdili še pri dveh, prav tako so že konec prejšnjega tedna okužbo odkrili pri enem stanovalcu in eni stanovalki doma, ki so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor.