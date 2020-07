Razkrivamo, od kod uvozimo največ okužb s koronavirusom

Koalicija se vendarle strinja: podaljšali razpravo o medijski zakonodaji

Predsedniki koalicijskih strank in vodje poslanskih skupin so se na današnjem srečanju strinjali, da je treba javno razpravo o predlaganih medijskih novelah podaljšati do konca avgusta, so potrdili v Desusu in NSi. O tem mora sicer odločiti ministrstvo za kulturo. Po navedbah predsednice Desusa Aleksandre Pivec o vsebini predlogov niso razpravljali. Glavna tema današnjega vrha