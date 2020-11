Ne pozabite, te omejitve in ukrepi nas čakajo jutri

Zaprtje trgovin, razen ...

Mejni prehod Jelšane. FOTO: Leon Vidic, Delo

Ob omejitvah, ki so v veljavo stopile že v petek, nas od ponedeljka dalje čaka še kup novih zaostritev. Katerih?Od ponedeljka bodo zaprte vse nenujne trgovine, izjeme so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah.Še vedno bodo odprte lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, tržnice, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles), banke, zavarovalniške storitve, pošte, dostavne službe, trafike in kioske za prodajo časopisov in revij. Osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih je dovoljen med 6. in 21. uro.Dovoljene so tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, kjer ni stika s potrošniki, in dimnikarske storitve.Od ponedeljka bo začasno ustavljen javni linijski prevoz potnikov, stalni zunajlinijski prevoz potnikov, občasen prevoz potnikov, javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu in prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in krožnimi kabinskimi žičnicami.Izjemoma so dovoljeni: posebni linijski prevoz potnikov, avtotaksi prevozi in uporaba osebnega vozila za prevoz na delo ali z dela skupini sodelavcev do največ šest oseb.Vlada je začasno prepovedala tudi izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških izpitov in drugih storitev, določenih v odloku. Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 16. novembra 2020 do 30. novembra 2020, se podaljša do 31. januarja 2021.Zaprte bodo tudi vse ustanove, ki ponujajo kulturne in kinematografske storitve. Izjema so knjižnice, ki bodo odprte še naprej.Doslej so lahko lastniki nepremičnin in plovil prehajali mejo za 48 ur, ne da bi pri vrnitvi potrebovali negativni test na koronavirus ali šli v karanteno. Te izjeme ne bo več. Prav tako ne bo več mogoč obisk ožjih družinskih članov v roku 72 ur zunaj EU oziroma schengenskega območja. Po domače – preživljanje vikendov v BiH ali Srbiji ne bo več mogoče.Izjemo za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, časovno omejujejo na 14 ur po prehodu meje.Doslej je veljalo, da je bil med izjemami od obvezne karantene tudi prehod meje iz neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov, ki ni trajal več kot 48 ur. Ta izjema bo poslej veljala le za nujne poslovne razloge, časovna omejitev pa se skrajša na 12 ur.Osebe, ki jim je bila odrejena karantena zaradi prihoda v Slovenijo iz 'rdeče države', imajo možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom na koronavirus. A lahko karanteno na tak način prekinejo šele po petih dneh. Se pa napotitvi v karanteno še vedno lahko izognejo, če ob prehodu meje predložijo negativni izvid testa za prisotnost virusa, ki ni starejši od 48 ur.Z uveljavitvijo odloka bodo na rdečem seznamu med drugim celotna Italija, Irska, Lihtenštajn, Poljska, Danska (brez Ferskih otokov in Grenlandije), Litva (brez administrativne enote Utena), Švedska (brez administrativne enote Västernorrland), več administrativnih enot Grčije, ena administrativna enota Estonije Ida-Viru.Na rdečem seznamu ostaja Španija, a brez Kanarskih otokov, ki bodo spet na oranžnem seznamu. Oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene.Še naprej bodo vrtci delovali omejeno, v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah bo pouk še naprej potekal na daljavo, tudi na fakultetah bodo izobraževanje izvajali na daljavo.