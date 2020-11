Veste, kdo vse vam lahko napiše kazen?

Kaj pravi 39. člen ZNB?

Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko minister, pristojen za zdravje, odredi tudi naslednje ukrepe:



1.določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;

2.prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;

3.prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;

4.omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora minister, pristojen za zdravje, nemudoma obvestiti Vlado Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in javnost.

Kazen, ki jo boste plačali, če kršite 39. člena ZNB: od 4000 do 100.000 evrov za pravno osebo;

od 2000 do 50.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;

od 400 do 4000 evrov za posameznika, odgovorno osebo pravne osebe in odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Kdo lahko kaznuje?

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri opravljanju gostinske dejavnosti,

Tržni inšpektorat Republike Slovenije pri opravljanju trgovinske dejavnosti,

Inšpektorat za infrastrukturo v javnem potniškem prometu,

Inšpektorat za šolstvo in šport v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pri izvajanju organizirane športne dejavnosti, nad vsemi osebami prisotnimi v vzgojno-izobraževalnih zavodih in na območju športnih prireditev,

Inšpektorat za javni sektor,

Inšpektorat Republike Slovenije za delo v delovnem okolju delodajalca,

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri nadzoru izvrševanja predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva, vinarstva, lovstva in ribištva,

Urad Republike Slovenije za kemikalije glede ustreznosti, učinkovitosti, dostopnosti na trgu in uporabe razkužil v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in skupnih prostorih večstanovanjskih stavb, kjer je določeno obvezno razkuževanje rok,

Policija.

Z današnjim dnem stopajo v veljavo novi, strožji ukrepi, ki naj bi predvidoma veljali vsaj 14 dni. Poleg prodajaln, ki prodajajo živila, so na seznamu izjem tudi številni druge prodajalne in ponudniki storitev. Z današnjim dnem je v veljavi tudi, da je na javnih površinah prepovedano uživanje hrane in pijače. Vlada je s PKP5 podelila pristojnosti za nadzorovanje spoštovanja 39. člena ZNB občinskim redarjem in inšpektorjem različnih inšpektoratov, s PKP6 pa se uvaja višje in strožje kazni. Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije je bil sprejet 10. novembra, o njem morajo glasovati še poslanci DZ.Kršenje omejitve zbiranja na javnih površinah, bi posameznika po PKP6 stalo minimalno 1000 evrov in največ 10.000 evrov, medtem ko je zdaj minimalna kazen 400 evrov, najvišja pa 1000 evrov. Posameznike, ki bi javno pozivali h kršenju omejitve, bi oglobili za najmanj 1500 evrov ali največ 15.000 evrov.V Uradnem listu je bilo 23. oktobra objavljeno, da lahko ne glede na 46.a člen ZNB inšpekcijski nadzor nad izvajanjem ukrepov iz prvega odstavka 39. člena ZNB opravljajo: